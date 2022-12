STORY: Große Enttäuschung nach dem Ausscheiden Brasiliens bei der Fußball-WM in Katar. Vielen Fans zuhause in Brasilien standen am Freitag die Tränen in den Augen. Ihre Mannschaft hatte mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen Kroatien verloren. Einige gaben dem Nationaltrainer die Schuld: "Es ist deine Schuld Trainer. Du hast Gabriel nicht mitgenommen. Er wäre für uns da gewesen, wir hätten Gabriel Barbosa gebraucht." "Wo war denn unser Torwart? Jede Mannschaft hatte einen Torwart. Aber wo war denn unser?" Große Freude dagegen in Kroatien. Wie hier in Zagreb feierten die Fans den Einzug ihrer Mannschaft ins Halbfinale. Der Vizeweltmeister von 2018 hatte sich zum zweiten Mal in Folge im Elfmeterschießen durchgesetzt, nachdem er im Achtelfinale Japan besiegt hatte. Jetzt treffen die Kroaten im Halbfinale auf Argentinien.

