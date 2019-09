Diese Bilder lösen in Berlin und darüber hinaus echte Begeisterung aus. Zu sehen sind Panda-Babys, die am Samstagabend im Zoo Berlin das Licht der Welt erblickten. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland Pandas geboren wurden. Panda-Mutter Meng Meng brachte das erste Jungtier laut Zoo am Samstag um 18 Uhr 54 zur Welt, das zweite folgte eine knappe Stunde später. Eine Ähnlichkeit mit den Eltern sei zunächst nicht zu erkennen, sagt Zoodirektor Andreas Knieriem: "Etwas uncharmant, wie nur knapp behaarte kleine Ratten sahen sie mal aus, mit einem erstaunlich langen Schwänzchen übrigens, auch noch ganz rosarot. Aber die Krällchen sind übrigens schon dran, ganz interessant. Aber ansonsten natürlich noch blind. Aber was sie tatsächlich als erstes sofort brauchen, ist die kuschelige Höhle, die die Mutter ihnen bildet." Obwohl es der erste Nachwuchs für Meng Meng sei, kümmere sie sich vorbildlich um ihre Kinder. Anfangs müssen die Jungtiere ungefähr alle zwei bis drei Stunden trinken. "Die wurden geboren, gleich hat sie es ganz zaghaft genommen, ganz vorsichtig im Maul. Und dann erst einmal auf ihre Brust geschoben und gleich mit ihren Armen beschützt, mit ihren großen Pranken sozusagen. Also, das alles ist so instinktiv, natürlich und korrekt und gut, dass wir da richtig beseelt sind." Da Große Pandas bei Zwillingsgeburten in der Regel nur ein Jungtier aufziehen, hat sich der Zoo Berlin in enger Abstimmung mit chinesischen Experten dazu entschlossen, Meng Meng aktiv bei der Aufzucht zu unterstützen. "Was tun wir jetzt derzeit? Wir nehmen immer wieder eins ab. Aber so, dass beide Jungtiere immer wieder bei der Mama sind und sie das gar nicht wieder mitbekommt, dass man das tauscht. Und so haben beide eine gleichberechtigte Chance, soziale Kompetenz zu gewinnen. So wird das in China gemacht. Und so wird es auch bei uns gemacht. Ich freue mich einfach auf den Zustand, der heute schon stattfindet. Und ich freue mich darauf, dass zwei kleine Pandas hier groß werden." Der Panda-Papa hält sich aus Erziehungsfragen heraus, er ist bei der Aufzucht der Jungtiere nicht involviert. Ihn kann man wie gewohnt in seiner Anlage im Panda-Garten sehen. Mutter und Kinder hingegen werden sich erst einmal hinter den Kulissen kennenlernen und sind bis auf weiteres nicht für die Zoo-Besucher zu sehen.