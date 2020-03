Der Apotheker Maximillian Lernbecher aus Dachau ist im Zuge der Corona-Epidemie in die Produktion von Desinfektionsmittel eingestiegen. Dank einer befristeten Genehmigung darf er solche Produkte herstellen und in den Verkehr bringen. Die Nachfrage ist groß. In vielen Supermärkten sind Desinfektionsmittel ausverkauft oder nur ganz schwer zu kriegen. "Die Anfrage war natürlich von allen Seiten. Viele unserer Kunden hatten einen regen Bedarf an kleinen Handdesinfektions-Flaschen. Wir konnten eigentlich alle zufriedenstellen. Dann kamen natürlich viele Anfragen von Arztpraxen, denen der Nachschub ausging, nach größeren Gebinden. Auch Betriebe, die aufgrund des Betriebsschutzes, Kindergärten zum Beispiel haben jetzt angefragt, nach noch größeren Mengen, aber auch Physiotherapeuten, die beruflich einfach verpflichtet sind, gewisse Hygienevorschriften einzuhalten." Gegen das Coronavirus eingesetzt werden nun 70-prozentiges Isopropanol oder ein Gemisch aus Isopropanol mit Wasserstoffperoxid und Glycerol. Apotheker können zur Händedesinfektion auch Ethanol-Wasser-Gemische herstellen. Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände bemüht sich der pharmazeutische Großhandel, die nötigen Rohstoffe in ausreichender Menge in die Apotheken zu bringen. Vieles sei ohnehin vorrätig, sagt Lernbecher. "In der Regel sind diese Ausgangsstoffe in der Apotheke da. Wasserstoff ist ein probates Mittel in der Zahnheilkunde, auch zur Wundreinigung. Glyzerin wird in vielen Rezepturen, Cremes und so weiter verwendet. Also ist in der Regel in jeder Apotheke da." Für diejenigen, die in Krankenhäusern oder Arztpraxen Desinfektionsmittel einfach klauen, hat Lernbecher kein Verständnis. "Ich denke, man sollte einfach nachfragen. Irgendwo kriegt man auch sein Fläschchen auf legalem Weg. Aber da, wo es dringend notwendig ist - Krankenhaus, Öffentlicher Dienst, in den Arztpraxen, auch bei uns in den Apotheken - Finger weg. Sie kriegen es irgendwo, ganz großes Apotheken-Ehrenwort: Sie kriegen es." Diesbezüglich also kein Grund zur Panik. Außerdem wird das Robert Koch-Institut in diesen Tagen nicht müde, immer wieder zu betonen, das Desinfektionsmittel für den Privatgebrauch gegen das neuartige Coronavirus eigentlich gar nicht nötig sind.