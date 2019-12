Mit zahlreichen Einsatzkräften ist die Berliner Polizei am Montag zum ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße ausgerückt. Zeugen hätten die Beamten um die Mittagszeit alarmiert, weil sie meinten, in der Filiale einer Kaffeehaus-Kette habe sich möglicherweise ein Raubüberfall ereignet, so Polizeisprecher Martin Halweg. "Ein Tatverdächtiger soll dabei auch eine Schusswaffe verwendet haben. Nachdem unsere Einsatzkräfte hier am Ort eingetroffen sind, den Ort so weit abgesperrt haben, die ersten Maßnahmen begonnen sind, wurden auch Zeugenbefragungen, weitere Zeugenbefragungen durchgeführt. Nach denen lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen, dass wir hier einen Raubüberfall vorliegen haben." Verletzte oder gar Tote seien zum Glück nicht zu beklagen, so der Sprecher. "Aktuell steht immer noch der Verdacht einer Straftat im Raume, möglicherweise ein Verstoß gegen das Waffengesetz." Ein Augenzeuge sprach von Schussgeräuschen. "Wir standen hier und dann hörten wir fünf bis sieben Schüsse da drüben im Starbucks-Laden, glaube ich." Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte die Polizei später mit, die Suche nach einem Verdächtigen in der näheren Umgebung sei erfolglos geblieben. Allerdings sei die Patronenhülse einer "vermutlichen Schreckschusswaffe" gefunden worden. Die Kriminalpolizei habe nun die Ermittlungen übernommen.