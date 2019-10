Literatur und Bücher sind in Norwegen offenbar so wichtig, dass das Thema gewissermaßen Chefsache ist. Zumindest Kronprinzen-Angelegenheit. So reiste das Kronprinzenpaar aus dem Hohen Norden, Mette-Marit und Haakon, persönlich mit dem "Literaturzug" von Berlin über Köln nach Frankfurt am Main zur Buchmesse. Denn Partnerland der Literatur-Schau ist in diesem Jahr Norwegen. Messechef Juergen Boos sagte am Dienstag zum Messe-Jahrgang 2019: O-Ton: "Was sich als roter Faden durchzieht, das ist, glaube ich, auch die politische Situation in Deutschland und auf der Welt. Meinungsfreiheit, Freedom to publish, ist unser großes Thema, wir haben super viele Veranstaltungen hier. Die Messe spiegelt immer wider, was überhaupt auf der Welt los ist. Und wir leben in kritischen Zeiten, und deswegen wird es eine kritische Messe werden." Auch die Polin Olga Tokarczuk ist dabei zur Buchmesse. Sie hatte in der vergangen Woche den Literatur-Nobelpreis für 2018 zugesprochen bekommen. Das könnte auch ein Impuls für die polnische Gesellschaft sein, hofft Tokarczuk. O-Ton: "Ich hoffe, dass meine Bücher - und ich denke, dass auch der Nobelpreis dazu beigetragen kann - diese polnische Gesellschaft als eine Gemeinschaft zusammenschweißen, als geine geistig offene, herzliche Gemeinschaft, die auch andere aufnimmt." Die Buchmesse am Main blickt auf eine rund 500-jährige Tradition zurück. Kurz nach Erfindung des Buchdrucks von Johannes Gutenberg etablierte sich hier in Frankfurt eine Buchmesse. Erst in der Zeit der Aufklärung wurde dann Leipzig zu der Buchstadt schlechthin. Nach der Gründung der Bundesrepublik und noch vor der Gründung der DDR wurde die Buchmesse in Frankfurt am Main im September 1949 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels wieder ins Leben gerufen - während Leipzig mit seiner Büchermesse zu einer Art "Bücherhauptstadt" der DDR wurde.