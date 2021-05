Klimastreik statt Schulunterricht. In Sydney gingen am Freitag Tausende australische Schüler auf die Straße, um für eine effektivere Klimapolitik zu demonstrieren. Besonders im Fokus der Jugend sind die Pläne der Regierung weiter in die Gasindustrie zu investieren. Dazu Nabilah Chowdhury (gesprochen: Nabila Tschaudri), eine der Organisatorinnen des Protests: "Wir sollten gar nicht hier sein, wir sollten in der Schule sein. Aber nun sind wir wieder zurück auf der Straße, weil die Regierung uns einfach nicht zuhört. Immer wieder hat sie uns ganz klar im Stich gelassen. Sie weigert sich, etwas zu unternehmen. Daher müssen wir dafür kämpfen, um unsere Zukunft zu schützen." Die Regierung von Premier Scott Morrison plant Hunderte Millionen australische Dollar in die Finanzierung eines neuen Gaskraftwerks zu stecken. Nach Meinung der Demonstranten sollte das Geld stattdessen besser in grüne Arbeitsplätze investiert werden. Die Proteste in Sydney waren nicht die einzigen in Australien. Denn so wie hier wurden in fast in fünfzig Städten und Gemeinden ähnliche Kundgebungen abgehalten.

