Es könnte eine Premiere werden in Berlin und für ganz Deutschland: Das Panda-Weibchen Meng Meng ist laut Berliner Zoo trächtig. Am Dienstag sagte dazu Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem im Berliner Zoo: O-Ton: "Was wir jetzt haben: Im letzten Bild ist alles bestens herangereift. Wir sehen ein richtiges Jungtier schon und wir sehen vor allen Dingen ein Herz und dieses Herz bewegt sich schnell. Man kann zwei kleine Kammern schon erkennen und sieht die eben wunderbar. Jetzt ist es auch bald so weit, weil der Brustkorb hat eine gewisse Größe, schon knapp zwei Zentimeter. Und das sagt uns eben auch aus - in den nächsten Tagen, Wochen werden wir hier auf jeden Fall eine Geburt haben". Es wäre in Berlin - und damit auch in Deutschland - nach erfolglosen Versuchen mit anderen Paaren die erste Panda-Geburt. Zoo-Besucher zeigen sich dementsprechend ziemlich erfreut: O-Ton: "Ich als Berliner fühle mich stolz dabei, dass wir wissen dass wir auch ein kleines Pandababy bekommen." O-Ton: "Wir freuen uns natürlich sehr. Weil das ja auch anscheidend für eine Panda-Frau ganz schwer ist , schwanger zu werden." Meng Meng und das männliche Tier Jiao Qing, hier zu sehen, leben seit Sommer 2017 im Berliner Zoo. Sie sind Leihgaben aus China, im Rahmen der sogenannten "Panda-Diplomatie" der Führung in Peking. Die Zooleitung sagt, man gehe derzeit von mindestens einem Jungtier aus.