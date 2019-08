"Wind of Change" für Ursula von der Leyen am Donnerstagabend beim Großen Zapfstreich im Ehrhof des historischen Bendlerblocks in Berlin. Veränderungen stehen jetzt auch im Leben der CDU-Politikerin an. Die frühere Bundesverteidigungsministerin wechselt von der deutschen Hauptstadt nach Brüssel, wo sie am 1. November das Amt der EU-Kommissionspräsidentin antritt. Eine knappe Mehrheit im Europaparlament hatte bei der Wahl Mitte Juli für von der Leyen gestimmt. Damit ist sie die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. Von der Leyen hatte ihr Amt als Verteidigungsministerin Mitte Juli nach knapp sechs Jahren niedergelegt. Inzwischen hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Posten übernommen. Der Große Zapfenstreich ist das höchste militärische Zeremoniell der Bundeswehr, mit dem aus dem Amt scheidende Bundespräsidenten, Bundeskanzler und Bundesverteidigungsminister verabschiedet werden. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel war bei der feierlichen Verabschiedung am Donnerstagabend dabei.