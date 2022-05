STORY: Mit dieser Aussicht werden hier bald die Staats- und Regierungschefs im Schloss Elmau aufwachen. Eigentümer Dietmar Müller-Elmau hat bereits 2015 den G7 Gipfel ausgerichtet, jetzt kommen die Kanzler und Präsidenten zurück in die Alpen. Hier haben vor 7 Jahren noch Merkel und Obama übernachtet, vom 26. bis 28. Juni werden es Scholz, Biden und ihre Kolleginnen und Kollegen sein. O-Ton Dietmar Müller-Elmau, Geschäftsführer und Eigentümer Schloss Elmau („Ich glaube, es ist ganz wichtig für so ein Meeting, an einen Ort zu gehen, den alle schön finden und in dem sich alle wohlfühlen. Und das war beim letzten Mal ganz besonders der Fall und das wird auch dieses Mal so sein. Und dann hat man schon mal eine Voraussetzung für gute Gespräche, wenn man schon mal an einem Ort ist, den alle schön finden. Und wenn man dann noch etwas Gutes zu essen bekommt und der Service funktioniert, dann ist es eigentlich beste Voraussetzung. Und insofern bietet Elmau meiner Ansicht nach, und ich glaube auch aus Sicht der Bundesregierung, ideale Voraussetzungen für einen G7-Gipfel“) Eine Ausnahmesituation für die gesamte Region. Im Wald um das Schloss Elmau ist bereits ein Zaun aufgebaut, um die Demonstrierenden, die sich zahlreich angekündigt haben, vom G7-Gipfel fernzuhalten. Für die Bürgerinnen und Bürger aus der Region rund um die Zugspitze wurde eine extra Anlaufstelle eingerichtet, in der die alltäglichen Fragen geklärt werden sollen. Und das sind einige, wie Manfred Hauser, Polizeipräsident vom Präsidium Oberbayern Süd, erzählt: O-Ton Manfred Hauser, Polizeipräsident Oberbayern Süd („In erster Linie sind es die Verkehrsstörungen, die zu erwarten sind. Das heißt, erreiche ich mein Geschäft, erreiche ich die Schule, erreiche ich den Ort, den ich erreichen will, wann ist gesperrt. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Versammlungslage entwickelt und die Lage ist da natürlich dynamisch und insofern können wir immer sehr aktuell die entsprechenden Informationen dazu liefern.“) Auf Schloss Elmau freuen sie sich, der Weltpolitik eine Bühne zu geben, wie Geschäftsführer Müller-Elmau betont. Hier wünschen sich die Gastgeber jetzt nur noch eines: strahlenden Sonnenschein – also echtes Kaiserwetter für gute Gespräche.

