STORY: Lodernde Flammen in den frühen Freitagmorgenstunden. Nach Angaben der Behörden war in einem der größten Einkaufszentren in der Nähe von Moskau ein Feuer ausgebrochen. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Ein Teil des Gebäudes stürzte ein, wodurch die Löscharbeiten der Feuerwehr erschwert wurden. Die Shopping-Mall befand sich im Nordosten der russischen Hauptstadt und verfügte über eine Fläche von rund 17.000 Quadratmetern. In dem Einkaufszentrum waren zahlreiche westliche Einzelhandelsketten gewesen, bevor diese sich im Zuge des Ukraine-Konflikts aus Russland zurückzogen. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist bisher noch nicht bekannt.

