STORY: Ein großes Feuer in einem Gebäude am Mittwoch in Buffalo, New York. Die Feuerwehr war vor Ort. Wurden dann jedoch von einer heftigen Explosion überrascht. Nach Angaben der Rettungskräfte wurde im Anschluss ein Feuerwehrmann vermisst. Amateuraufnahmen zeigen, wie Brandbekämpfer sich in Sicherheit bringen, nachdem sich die Explosion ereignet hatte und auch Teile des Gebäudes eingestürzt waren. Berichten zufolge formte sich eine große Rauchwolke über dem Haus und Asche flog über dem Stadtzentrum. Es wurden allerdings keine weiteren Opfer gemeldet. Und niemand sonst wurde verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr wird die Brandursache noch untersucht. Ersten Berichten zufolge waren Renovierungsarbeiten im Gang, als das Feuer ausbrach.

