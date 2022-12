STORY: Die Polizei war mit einem Großaufgebot von rund 3.000 Beamten in elf Bundesländern am Mittwochmorgen für Razzien im Reichsbürger-Milleu im Einsatz. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurden 25 Menschen festgenommen. Unter anderem auch der in Thüringen bekannte Heinrich XIII. Prinz Reuss. Ihn nahmen die Ermittler in Frankfurt am Main fest, wo er eine Wohnung und ein Büro hat. Der 71-Jährige steht im Verdacht, eine führende Rolle bei den Umsturzplänen der Gruppierung zu spielen. Zudem soll er wohl auch als Geldbeschaffer der "Patriotischen Union" fungiert haben. Medienberichten zufolge wurde auch eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete und in Berlin bekannte Richterin festgenommen. Zugriffe der Sicherheitskräfte gab es darüber hinaus auch in Österreich und Italien. Die meist rechtsgerichteten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an.

