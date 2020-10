Großstädte sind laut Bundeskanzlerin Angela Merkel die Schauplätze, an denen sich zeigt, ob Deutschland die Pandemie in den Griff bekomme oder nicht. Wie hier in Frankfurt am Main, wo am Freitag von Oberbürgermeister Peter Feldmann der Rummel am Römer eröffnet wurde. "Ich habe eine Verabredung mit einer Dame aus Berlin, bei einer, wo wir die Maßnahmen abstimmen werden. Ich werde hier berichten, dass wir das sicherste Volksfest haben." Nach Beratungen mit den Oberbürgermeistern der 11 größten deutschen Städte kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel zusätzliche Maßnahmen an, die bei der Eindämmung der Corona-Infektionsfälle helfen sollen. Sperrstunden, Alkoholbeschränkungen, Obergrenzen für Feiern und eine Ausweitung der Maskenpflicht werden in vielen deutschen Metropolen zum Instrument zur Eindämmung der Pandemie. "Und deswegen zum Schluss mein Appell, gerade auch an jüngere Menschen, die es vielleicht übertrieben finden, wie jetzt in den Städten, in das Ausgehen und Feiern eingegriffen wird. Denken auch sie einmal an das, was Ihnen am wichtigsten ist. Ist es nicht die Gesundheit der Familie, auch der Großeltern? Ist es nicht, auch in den nächsten Jahren, gute Ausbildungs- und Arbeitschancen zu haben, die auch an einer starken Wirtschaft hängen?" In zwei Wochen solle über die Erfolge neu beraten werden. Unterdessen haben sich in Berlin lange Warteschlangen vor Coronateststellen, wie hier in Neukölln, gebildet. Mit der Zunahme der Infektionszahlen und der vermehrten Ausweisung von Risikogebieten in Deutschland wollen sich viele Menschen testen lassen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller wies auf den Mangel an Personal in den Gesundheitsämtern hin. Bundeskanzlerin Angela Merkel versprach am Freitag Unterstützung, auch durch die Bundeswehr. Priorität habe für Merkel, dass sich die Wirtschaft wieder erholen könne, Arbeitsplätze sicher seien, genauso wie die Bildung der Kinder und Jugendlichen. Ein Lockdown solle unbedingt vermieden werden, genauso wie Grenzschließungen.

Mehr