Es sei kein "Shutdown" wird in Regierungskreisen betont. Doch die Mehrzahl der Geschäfte in Deutschland muss zur Eindämmung des Coronavirus schließen. Das gaben Bund und Länder am Montagnachmittag bekannt. Restaurants und Mensen dürfen nur zwischen 06.00 Uhr und 18.00 Uhr öffnen. Das Münchener Hofbräuhaus bleibt ab Mittwoch ganz zu, kündigte der Hofbräuhaus Manager, Wolfgang Sperger, an. "Wir nutzen die Zeit, dass wir bestimmte Dinge vielleicht reparieren lassen, vielleicht malern oder sowas, einfach herrichten. Und dann machen wir wieder auf, wenn das Infektionsrisiko runtergeht." Mit den Maßnahmen soll ein einheitliches Vorgehen zur weiteren Beschränkung sozialer Kontakte im öffentlichen Bereich angesichts der stark steigenden Zahl an Corona-Erkrankten in Deutschland erreicht werden. Für Krankenhäuser etwa soll es strenge Besucherregeln geben. "Ich finde es ja in Ordnung, dass es so ist und da muss man sich nicht wundern, wenn sowas passiert." "Mein Bruder liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation, er ist schwerstbehindert, muss betreut werden. Es muss jemand dabei sein. Und jetzt komme ich nicht rein. Das ist jetzt schlecht, das ist schwierig." Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien dürfen weiterhin öffnen. Für diese Bereiche soll gar das Verkaufsverbot an Sonntagen ausgesetzt werden.