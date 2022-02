"Groundhog Day" in den USA, also der Tag des Murmeltiers. Seine besondere Bedeutung liegt darin, dass das Murmeltier Punxsutawney Phil vorhersagt, wann wohl endlich der Frühling kommt. Der Brauch wird jedes Jahr am 2. Februar im US-Bundesstaat Pennsylvania unter großer Anteilnahme durchgeführt. Und in diesem Jahr lautet die Prognose, dass der Winter wohl noch sechs Wochen länger dauern wird. Die Vorhersage könnte passen. Denn im Nordosten der USA, wie zum Beispiel in Chicago und in einigen weiteren Regionen des US-Bundesstaats Illinois kam es am Mittwoch zu heftigen Schneefällen. Und mancherorts brachten sie den Verkehr zum Stillstand. Amateuaufnahmen zeigen einen Schulbus, der in den Schneemassen stecken geblieben war. Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes sind für weite Teile der USA Winter- und Eissturmwarnungen in Kraft. Sie erstrecken sich von Texas über den Mittleren Westen bis nach New York und gelten bis Freitag.

