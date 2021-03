HINWEIS: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext GRÜNEN CO-VORSITZENDE ANNALENA BAERBOCK: "Wir sind da sehr zuversichtlich. Deshalb sehen Sie uns hier heute auch gut gelaunt, weil in Baden-Württemberg deutlich geworden ist, dass wir in der Herzkammer der Industrie Deutschlands Menschen gerade in einer Krisensituation vertrauen in uns Grüne setzen. Vertrauen darauf setzen, Politik anders zu machen. Aber vor allen Dingen den Herausforderungen auf der Höhe der Zeit gewachsen zu sein. Und was in der Herzkammer der deutschen Industrie möglich ist, das kann auch im Bund möglich sein. Und darauf, dafür kämpfen wir in den nächsten Monaten." GRÜNEN CO-VORSITZENDER ROBERT HABECK: "Alle werden sich, das sieht man ja schon, an uns abarbeiten, bis hin zu den bis zu den personellen und ökonomischen Ressourcen für einen Wahlkampf, sind wir die Herausforderer, sind wir die Underdogs. Aber manchmal schlägt Holstein-Kiel auch Bayern-München." GRÜNEN CO-VORSITZENDE ANNALENA BAERBOCK: "Klimaschutz ist für uns die zentrale Herausforderung unserer Zeit. Dann kann man auch sehr deutlich sehen, bei wem war das jetzt im Wahlkampf nur Lippenbekenntnis, weil den Menschen Klimaschutz so wichtig ist, und wer will wirklich in Politik dann Veränderungen auch umsetzen? Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass wir stark darunter gelitten haben, dass die CDU auch Winfried Kretschmann bei den Klimaschutzprojekte immer ausgebremst hat." GRÜNEN CO-VORSITZENDER ROBERT HABECK: "Und auch das wird zu berücksichtigen sein. Neben den Inhalten, ob es eine stabile Vertrauensbasis, eine Loyalität zu dem Projekt gibt. Und das wird Winfried Kretschmann jetzt in Baden-Württemberg herausfinden, für den Bund ist es, ich würde fast sagen absurd zu früh, jetzt die nächste Regierungskonstellation hochzuschreiben. Wir haben immer gesagt, als wir festgenagelt wurden - Frau Baerbock, Herr Habeck, es ist doch völlig klar, es wird Schwarz-Grün, Sie können sich noch aussuchen, wollen Sie lieber Laschet oder Söder haben? Nee, ist überhaupt nicht klar. Alles ist möglich in diesem Jahr. Verschiedenste Konstellationen, verschiedenste Dynamiken sind möglich. Das tritt jetzt ein. Jetzt scheint es so zu sein, als ob der Schwarz-Grün, wie soll ich sagen 'Überschriften-Sturm' abgelöst wird von 'Ampel'. Es ist aber auch nur eine weitere denkbare Konstellation von anderen."

