(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) In der Klima-Einigung von Bund und Ländern verbuchen die Grünen den höheren Preis für den Kohlendioxid-Ausstoß (CO2) als ihren Erfolg. O-TON ANNALENA BAERBOCK, FRAKTIONSVORSITZENDE DER GRÜNEN "Es ist uns gestern Nacht als Grüne gelungen, in harten Verhandlungen und gegen große Widerstände von Union und SPD den bereits beschlossenen CO2-Preis überhaupt wieder auf den Verhandlungstisch zu bekommen und mehr als zu verdoppeln. Außerdem haben wir erreicht, dass es eine Rückerstattung nicht nur in Form von der Pendlerpauschale gibt, sondern dass alle Menschen in diesem Land entlastet werden und vor allen Dingen auch kleinere und mittlere Unternehmen in Form der Senkung der EEG Umlage. Das ist nur möglich gewesen, weil wir geschlossen und entschlossen verhandelt haben. Und weil für uns als Grüne gerade auch nach der Klimakonferenz in Madrid deutlich ist: Es kommt auf jedes Jahr, es kommt auf jede Tonne CO2 beim Klimaschutz an." // "Damit ist definitiv noch nicht alles gut, weil wir haben weiterhin, mit Blick auf die Windkraft, die Gefahr, dass die Windkraft im Land weiter geschreddert wird. Die Bundesregierung steht in der Verantwortung, seit einem Jahr ein Kohleausstiegsgesetz umzusetzen. Das liegt immer noch nicht auf dem Tisch. Das heißt, wir sind beim Klimaschutz noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Aber der CO2-Preis ist jetzt ein Beitrag, dass es zumindest in die richtige Richtung geht." // O-TON ANTON HOFREITER, FRAKTIONSVORSITZENDER DER GRÜNEN "Wir finanzieren in Zukunft erneuerbare Energien über den CO2-Preis. Das heißt, die alte Welt finanziert die neue Welt, die alte klimaverschmutzende Welt finanziert die neue CO2-freie Welt."