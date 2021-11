HINWEIS: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext GRÜNEN-CO-VORSITZENDE ANNALENA BAERBOCK: "Meine sehr verehrten Damen und Herren, in nicht einfachen Zeiten schaffen wir ein Bündnis, das anspruchsvoll ist, das sich aber nicht versteckt, vor den großen Herausforderungen, vor den Krisen, sondern die Chancen in dieser Zeit sieht." GRÜNEN CO-VORSTIZENDER ROBERT HABECK: "Und im Kern dieser neuen Geschichte, die wir zusammen schreiben können, ist die Vereinbarkeit von Wohlstand und Klimaschutz. Wie ein roter Faden zieht sich der Gedanke durch, dass Gegensätze durch eine neue Politik sich ergänzen können, überwunden werden können. (SCHNITT) Speaker 2: können. Wir sind auf 1,5 Grad-Pfad mit diesem Koalitionsvertrag. Der Geist, der dahinter steht, ist in der Wirklichkeit zu agieren. In diesem Fall natürlich, erst einmal einen Leitfaden zu schreiben, in der Wirklichkeit zu agieren und dann in der Gegenwart das Bestmögliche zu tun." GRÜNEN-CO-VORSITZENDE ANNALENA BAERBOCK: "Und deswegen haben wir einen Koalitionsentwurf geschaffen, wo sich diese Frage der Klimaneutralität durch alle Bereiche des Koalitionsvertrages durchzieht. Von der Umweltpolitik über die Landwirtschaft, die Verkehrspolitik, die Industrie- und Wirtschaftspolitik, aber eben auch die internationale Zusammenarbeit und Außen- und Sicherheitspolitik." GRÜNEN CO-VORSTIZENDER ROBERT HABECK: "Die entscheidenden Momente bei diesen Verhandlungen war, waren immer dann, wenn man voneinander gelernt hat, nachdem man sich seine Programmpunkte vorgetragen hat und gesagt hat 'Wie konntet ihr nur so doof sein, das nicht zu verstehen? Das habt ihr jetzt schon seit 20 Jahren gehört. Hört endlich mal zu.', und die Lautstärke wurde immer größer, gab es manchmal Momente, wo es gekippt ist und man den Hintergrund der Argumentation verstanden hat. Und dann wurden neue Lösungen möglich. (SCHNITT) Und so löst sich vielleicht auch in dieser Ampel ein, was wir für die Gesellschaft beschreiben. Gegensätze können überwunden werden durch eine lernende Politik. Ein lernendes Deutschland, eine lernende Politik, das ist das Versprechen, das wir uns geben."

