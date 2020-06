HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Annalena Baerbock, Grünen-Vorsitzende: "Bedauerlich ist, dass das Soziale in diesem Paket leider deutlich zu kurz kommt. Gerade Menschen mit keinen oder sehr geringen Einkommen werden in diesem Konjunkturpaket nicht berücksichtigt. Es hätte eine Aufstockung der Hartz-IV-Regelsätze gerade auch für Kinder in diesem Bereich gebraucht. Und die Solo-Selbstständigen fallen hier vollkommen durch das Raster. Tontechniker, Freiberufler werden nach wie vor nicht abgesichert. Und damit hat dieses Paket eine deutliche soziale Schieflage. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung ist besser als befürchtet, gerade auch aufgrund des großen Drucks aus der Gesellschaft. Von der Klima-Bewegung hat die Bundesregierung noch die Kurve gekriegt, die Abwrackprämie zum Glück herausgestrichen und eine starke ökologische Dimension in das Konjunkturpaket eingebaut. Zentral ist jetzt aber, dass aus diesen vielen Prüfaufträgen auch wirklich konkretes Handeln folgt, weil Prüfaufträge allein senken noch keine Tonne CO2."