Jubel bei den Grünen am Sonntag in Stuttgart. Die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Landtagswahl in Baden-Württemberg laut Prognose von ARD und ZDF deutlich gewonnen. Kretschmann kann damit in der amtierenden Koalition mit der CDU weiterregieren. Rechnerisch ist aber auch eine Ampelkoalition möglich. Unter Führung der Grünen, mit der SPD und der FDP. Eindeutiges Zugpferd in Baden-Württemberg war Amtsinhaber Kretschmann. In Umfragen sagten 65 Prozent der Befragten, Kretschmann führe gut durch die Corona-Krise. Verhaltene Reaktionen dagegen bei den Anhängern der CDU. Die Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann musste Verluste hinnehmen und kommt laut der Prognose der ARD auf nur noch 23 Prozent, nach 27 Prozent vor fünf Jahren. Die SPD schafft 12 Prozent, nach 12,7 Prozent. Die FDP kommt auf 11,5 Prozent, nach 8,3 Prozent. Die AfD erzielt demnach 11,5 Prozent, nach 15,1 Prozent 2016. Wegen der Coronavirus-Pandemie haben deutlich weniger Menschen als normal ihre Stimmen in Wahllokalen abgegeben. Dafür lag der Anteil der Briefwähler bei rund 50 Prozent. In Baden-Württemberg waren rund 7,7 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. .

