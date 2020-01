In Österreich ist der Weg frei für das erste Regierungsbündnis aus konservativer Volkspartei ÖVP und den Grünen. Ein Bundeskongress der Grünen stimmte am Samstag für eine Koalition mit der ÖVP. In Salzburg votierten 93,2 Prozent der Delegierten für den Regierungspakt. Bereits im Wochenverlauf hatten sich die ÖVP und die Grünen auf eine Koalition verständigt. Der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz von der ÖPV soll erneut Bundeskanzler werden. Kurz' Volkspartei hatte die Parlamentswahl mit 37,5 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Grünen wurden mit 13,9 Prozent viertstärkste Kraft. Bei den Grünen herrschte am Samstag Aufbruchstimmung: "Wir haben die Stärke, dass wir jetzt einen Dialog führen können. Und zwar einen Dialog grundsätzlich mit jedem, der im Rechtsrahmen sich bewegt. Und das ist das Wesen der Demokratie, und das stärkt uns alle in Europa." "Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass man hier in unserer Gesellschaft wieder Brücken schlagen muss, Lager verbinden muss. Und es ist ein klares Zeichen für die Ökologisierung, für den Klimaschutz." "Da ich grünes Mitglied bin, aber noch einen deutschen Pass habe, denke ich, dass es grenzüberschreitend auch ein Zeichen für die bundesdeutschen Grünen ist in Deutschland." Die neue Regierung in Österreich will die Steuern senken und konsequent gegen illegale Zuwanderung vorgehen. Beide Parteien vereinbarten, trotz Steuersenkungen und Investitionen keine neuen Schulden zu machen. In der künftigen schwarz-grünen Regierung sollen laut Kurz zehn Kabinettsposten auf die Volkspartei und drei auf die Grünen entfallen. Die Grünen erhalten dabei ein neues Schlüsselministerium mit der Zuständigkeit für Klima, Umwelt, Verkehr und Innovationen. Grünen-Chef Werner Kogler soll Vizekanzler werden und für den öffentlichen Dienst, Kunst und Kultur zuständig sein.