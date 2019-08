Straßenwahlkampf der Grünen in Leipzig. Die Stimmung ist gut, nach den jüngsten Umfragen kann die Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen deutlich zulegen. Nach 5,7 Prozent bei der letzten Landtagswahl kommen die Grünen bei den Meinungsforschungsinstituten auf Werte zwischen 10 und 13 Prozent. Katja Meier bildet gemeinsam mit Wolfram Günther das grüne Spitzenduo in Sachsen. Sie freut sich über den Aufwärtstrend, den ihre Partei im Osten des Landes gerade erlebt: "Wir kämpfen jetzt erst einmal die nächsten Wochen noch für das stärkste Ergebnis das wir je hatten. Wir wollen gerne noch mal eine Schippe drauflegen zum Europa- und Kommunalwahlergebnis und dann schauen wir uns sozusagen was rumkommt. Für uns sind natürlich die Themen leitend, dass wir den Kohleausstieg hinkriegen und endlich vorankommen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, genauso wie bei der Verkehrswende. Und was mir auch besonders wichtig ist das Thema Gleichstellungspolitik und natürlich auch Demokratie. Ich glaube dieser Wahlkampf wird über Haltung entschieden." Nahezu jede rechnerisch mögliche Regierungsmehrheit kann nur mit Hilfe der Grünen zustande kommen. Die Grünen seien bereit, mit allen demokratischen Parteien zu reden, sagt Spitzenkandidat Wolfram Günther. Wichtige Themen seien hierbei Klimaschutz und Kohleausstieg. Eine Zusammenarbeit mit der CDU könne da schwierig werden: "Und wir sagen auch ganz klar: 30 Jahre CDU, Demokratie lebt vom Wechsel. Und wir wünschen uns, dass es hier progressive Mehrheiten gibt in Sachsen. Das ist eine klare Aussage. Das ist unsere Präferenz. Wir müssen sehen, was die Wahlen ergeben. Und dann werden wir das erleben, was danach ist. Aber wir haben die ganz klare Ansage, wir treten an, weil wir Verantwortung übernehmen wollen und weil wir ja in unseren Inhalten etwas erreichen wollen. Und weil wir was umsetzen wollen und dann sind wir als Demokraten grundsätzlich auch bereit." Eine Zusammenarbeit mit der AfD hatten die Grünen - wie alle anderen Parteien, die Chancen auf den Einzug in Parlament haben - ausgeschlossen. Zuletzt hatte der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck aber gesagt, dass es auch mit der CDU in Sachsen kaum Gemeinsamkeiten gebe. Soviel ist klar, nach den Wahlen warten schwierige Gespräche.