Die Grünen in Brandenburg können optimistisch auf den Termin der Landtagswahl am 1. September blicken. In den Umfragen liegen sie bei knapp 17 Prozent der Stimmen und damit auf Augenhöhe mit SPD und CDU. Bisher schnitt die Partei in den ostdeutschen Flächenländern meist deutlich schwächer ab als im Westen. Um den Einzug in die Landtage musste häufig gekämpft werden. Das sieht in Brandenburg nun ganz anders aus. Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck freut sich darüber: "Das wird ein extrem spannender Wahlkampf und wir sind mittendrin und auf Augenhöhe mit den anderen Parteien, was für uns natürlich eine besondere Situation und Herausforderung ist. Aber das heißt ja auch, dass der Impuls im Moment bei uns ist. Wir sind stärker als gedacht, die anderen sind schwächer als gedacht, und das wollen wir ausbauen." Die Grünen-Spitzenkandidatin in Brandenburg heißt Ursula Nonnemacher. Sie will nach der Wahl mit allen demokratischen Parteien reden. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt sie aus. Und - auch das ist sicherlich eine Meldung wert - sollten die Grünen am Ende vorne liegen, würde sie das Amt der Ministerpräsidentin übernehmen: "Wir gehen davon aus, dass wir ein Dreierbündnis auf Augenhöhe bekommen und da sind wir auf gar keinen Fall ein Notnagel. Und natürlich: Wir stellen uns der Verantwortung, wir treten an, wir freuen uns über den Aufwind." Noch ist nicht vorhersehbar, wie die Wahl ausgehen könnte. Denkbar ist Rot-Rot-Grün aber auch Schwarz-Rot-Grün. Dabei profitieren die Grünen natürlich auch vom bundesweiten Trend. Auch dort sind die Meinungsumfragen so gut wie nie, die Mitgliederzahlen steigen. Die Wahl in Brandenburg könnte ein weiteres Zeichen dafür sein, dass sich die politischen Machtverhältnisse ändern.