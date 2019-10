Große Freude bei den Grünen in Bern. Die Partei kann nach den Nationalratswahlen einen Zuwachs von sechs Prozentpunkten und 17 Sitzen verzeichnen. Parteivorsitzende Regula Rytz erklärte sich den Erfolg am Sonntagabend so: "Ich denke die Menschen haben verstanden, dass unsere Wirtschaft seit vielen Jahren gegen die Natur gearbeitet hat und wir so nicht weitermachen können. Gleichzeitig haben diese Menschen Vertrauen, dass die Grüne Partei, die sich ja seit vielen Jahren mit diesen Themen beschäftigt, in diesen Belangen am kompetentesten ist und pragmatische, realistische Lösungen anbietet. Und nun haben wir einiges an Arbeit vor uns." Auch die kleineren Grünliberalen konnten zulegen. Sollten sie ihre politischen Differenzen überwinden können, kämen die beiden grünen Parteien zusammen auf 21 Prozent. Die Sozialdemokraten verloren zwei Sitze und kamen auf 16,8 Prozent. Experten sprechen von einer Verschiebung der Macht im Parlament in Richtung Mitte-links. Die größten Verluste musste die rechtskonservative Schweizer Volkspartei (SVP) einstecken: Sie verlor 3,1 Prozentpunkte auf 26,3 Prozent, das sind 12 Sitze, bleibt aber weiterhin mit 53 Sitzen die stimmenstärkste Partei in der Schweiz.