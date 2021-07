"Bereit, weil ihr es seid" - so lautet das Motto, unter dem die Grünen die nächste Phase des Bundestagswahlkampfes führen werden. Am Montag stellte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner in Berlin die entsprechende Plakatkampagne vor: O-TON BUNDESGESCHÄFTSFÜHRER DER GRÜNEN MICHAEL KELLNER "Unser Land kann mehr, wenn man es lässt. Das ist die erste Großfläche in dieser Bundestagswahl, mit Annalena Baerbock, mit Robert Habeck, mit dem Briefwahlstörer, den Sie überall sehen, dazu sage ich nachher vielleicht noch etwas, mit der Sonnenblume. Und dieses Plakat und diese erste Großfläche ist auch eine Antwort auf 16 Jahre Regierung der Union, wo eben ganz vieles in diesem Land versäumt wurde, wo eine reaktive Politik betrieben wurde, aber nicht eine gestaltende Politik in dem Sinne von Veränderung schafft Halt. Da ist vieles liegen geblieben, und das wollen wir in den nächsten vier Jahren angehen." Auf den Plakaten sind unter anderem das Spitzenduo aus Annalena Baerbock und Robert Habeck zu sehen. Jedoch wird in dieser Phase Annalena Baerbocks hervorgehobene Rolle als Kanzlerkandidatin bisher nicht in den Mittelpunkt gestellt. Doch nach Aussage von Bundesgeschäftsführer Kellner sollen sowohl TV-Spots als auch weitere Kampagnen folgen. Die Grünen hatten den Start in den Bundestagswahlkampf verstolpert, nachdem eine Reihe von Fragen zu Baerbocks Aufwandsentschädigungen als Vorsitzende, zu ihrem Lebenslauf und zur Belegung von Quellen in einem neuveröffentlichten Buch vom eigentlichen Wahlkampf abgelenkt hatten.

Mehr