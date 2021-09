HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Fraktionschefin: "Es gibt noch keinen Termin für die nächste Woche. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es innerhalb der Union jetzt erst einmal so ist, dass für Ordnung gesorgt werden muss. Sie haben ja gefragt, kommt das für uns überhaupt infrage? Wir haben sehr deutlich gemacht, wir sprechen mit allen. Gleichwohl ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die Übereinstimmungen mit der SPD größer sind als mit anderen und dass wir mit der FDP in einigen Bereichen, die Bürgerrechte sind beispielsweise angesprochen worden, Übereinstimmungen haben. Aber was am Ende dabei funktioniert und rauskommt, das kann man natürlich nicht am Anfang sagen. Was die Union klären muss, muss die Union klären. Und wenn die dann wissen, wer mit wem reden kann, dann wird das geschehen. Ich hatte den Eindruck, in den letzten Tagen kann man nicht sagen, da weiß man, mit wem man redet und wer die Gruppe ist, mit der man spricht."

