BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT O-TON SKA KELLER, GRÜNEN-SPITZENKANDIDATIN ZUR EUROPAWAHL "Wir wollen unser gemeinsames Europa stärken, und dazu gehört, dass wir es zur Vorreiterin machen bei der Bekämpfung der Klimakrise, die uns alle betrifft. Was wir auch gerade in Deutschland sehen, aber überall in Europa. Gleichzeitig wollen wir uns stark machen für den sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union. Da gibt es noch einiges zu tun. Alleine, wenn wir uns die Jugendarbeitslosigkeit in einigen Ländern angucken. Und was für uns drittens sehr sehr wichtig ist, dass Bürgerrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit überall gelten. In der Europäischen Union, egal, ob in Ungarn oder in Polen, und dass wir dieses gemeinsame Europa nicht den Rechtsnationalen überlassen." O-TON SVEN GIEGOLD, GRÜNEN-SPITZENKANDIDAT ZUR EUROPAWAHL "Das Entscheidende ist, dass Europa besser werden muss. Europa muss besser werden, und das bedeutet: demokratischer, sozialer, mehr Investieren in die Zukunft und handlungsfähiger, dann wählen auch weniger Leute antieuropäisch. Und das Zweite ist, glaube ich, dass wenn die Anti-Europäer wirklich rassistisch werden, frauenfeindlich: Dann muss man das auch klar sagen - und da muss man Stoppschilder aufstellen und nicht einfach nur Verständnis zeigen."