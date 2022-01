Die Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang und Omid Nouripour sind neue Parteivorsitzende der Grünen. Die am Samstag auf einem digitalen Bundesparteitag gewählte Parteilinke Lang ist mit 28 Jahren die jüngste Parteichefin in der über 40-jährigen Geschichte der Grünen.Der 46-jährige Nouripour wie auch Lang sagten den Grünen in der Bundesregierung die Unterstützung der Partei zu. Gemeinsam treten sie die Nachfolge von Annalena Baerbock und Robert Habeck an. Die Außenministerin und der Wirtschaftsminister kandidierten nicht erneut, da bei den Grünen Regierungsamt und Parteivorsitz unvereinbar sind. Die Wahl muss von den Delegierten noch per Brief bestätigt werden.

Mehr