STORY: In den Messehallen unter dem Berliner Funkturm laufen die Vorbereitungen zur Internationalen Grünen Woche auf Hochtouren. Die Vorfreude bei den Ausstellern und Teilnehmern könnte nicht größer sein, denn nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause kann die große Landwirtschafts- und Ernährungsschau endlich wieder stattfinden. Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands: “Wir freuen uns riesig auf die Internationale Grüne Woche in Präsenz, endlich haben wir wieder die Möglichkeit, vor Ort mit Verbraucherinnen und Verbrauchern in den Austausch zu gehen, zu zeigen, wie nachhaltig wir unsere Lebensmittel hier in Deutschland erzeugen. Wir haben auch die Möglichkeit, uns mit der Politik auszutauschen, die Zukunftsfragen zu diskutieren: 'Wie können wir Ernährung sichern? Wie können wir gleichzeitig das Klima schützen und die Artenvielfalt erhalten?' All das werden wir auf der Grünen Woche tun, unterstützt auch durch 100 Agrar-Scouts, durch viele Bäuerinnen und Bauern. Ich freue mich richtig auf den Austausch mit Verbraucherinnen und Verbrauchern.” Auch beim Projektleiter der Grünen Woche herrscht deutliche Vorfreude im Hinblick auf die kommende Messe. Lars Jaeger, Projektleiter Grüne Woche: “Also erst mal ist, glaube ich, der ganz klare Fokus darauf, dass wir uns alle freuen, dass die Internationale Grüne Woche endlich wieder stattfindet. Es waren zwei traurige Jahre. Wir müssen allerdings auch feststellen, dass die Grüne Woche doch ein bisschen anders ausschaut als, wie gesagt, 2020. Wir sind etwas kompakter und haben drei Hallen weniger vermietet. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir die Russen nicht mehr als Aussteller da haben, die immerhin bis dato mit 3.000 Quadratmetern auch größter ausländischer Aussteller waren.” Aber beliebte Events sind weiterhin fest im Programm: Es gibt eine Blumenhalle, eine neue Tierhalle. Und 12 Bundesländer werden vertreten sein. Und es gibt auch 60 internationale Beteiligungen. Unterm Strich freuen sich die Organisatoren also bereits jetzt über einen großen Erfolg und dass man nach einer langen Pause wieder durchstarten kann. Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau findet vom 20. bis zum 29. Januar in Berlin statt.

