(HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESSENDET). Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen), Co-Parteichefin: "Nach diesen Gesprächen haben wir uns beraten und sind zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, weiter jetzt vertieft, gerade auch mit Blick auf die Gemeinsamkeiten, die wir in diesen bilateralen Gesprächen feststellen konnten, jetzt mit FDP und SPD weiter zu sprechen und das schlagen wir der FDP vor, da in ein solches Gespräch jetzt gemeinsam reinzugehen." Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen), Co-Parteichef: "Ja, mit dieser Pressekonferenz und kurz davor direkt haben wir der FDP vorgeschlagen, gemeinsam auf die SPD zuzugehen, um dann die Phase der Vorsondierung in die Phase der Sondierung zu überführen, also in Dreier-Gespräche einzusteigen. Die Gespräche der letzten Woche haben gezeigt, dass dort die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar sind. Das gilt vor allem für den breiten Bereich der Gesellschaftspolitik. Denkbar heißt aber ausdrücklich, dass der Keks noch lange nicht gegessen ist. Es gibt erhebliche offene Stellen und auch Differenzen. Das wissen wir. Das betrifft natürlich sowohl Grüne und FDP, aber auch Grüne und SPD." Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen), Co-Parteichefin: "Das das ja eine ganz neue Situation und auch eine sensible Situation ist für alle Parteien, machen wir jetzt einen Vorschlag an die FDP, gemeinsam mit SPD, FDP und Grünen weiter zu sprechen. Und da wir uns wie gesagt keine lange Hängepartie leisten können, ist unser Vorschlag, dass jetzt auch zügig in die Wege zu leiten. Aber dafür braucht es ja alle drei Parteien, damit sich auch alle drei Parteien an einen Tisch setzen können."

