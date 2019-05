Kurz vor der Europa-Wahl können die Grünen optimistisch auf den Wahlabend schauen. Jüngste Umfragen sehen sie bei 18 Prozent und damit auf dem zweiten Platz hinter der CDU/CSU und noch vor der SPD. In Deutschland treten die Grünen mit der Doppelspitze Ska Keller und Sven Giegold an. Erklärtes Ziel der beiden ist es, für die Grünen bei der diesjährigen Europawahl deutlich mehr als die derzeit 52 Sitze im EU-Parlament zu erringen. Die Kampagne der Grünen steht unter dem Motto "Kommt, wir bauen das neue Europa". Rückenwind bekommen die Grünen von der Fridays for Future-Bewegung. Die Schülerproteste der letzten Wochen und Monate haben das Thema Klimaschutz und Artensterben noch stärker ins öffentliche Bewusstsein gebracht. Dass die Grünen als klassische Umweltschutz-Partei davon profitieren könnten, sei naheliegend, sagt Sven Giegold: "Beängstigend ist der Klimawandel, beängstigend ist das Artensterben, und das ist der Grund, warum wir derzeit so stark sind. Die große Koalition tut fast nichts dagegen, macht bei der Agrarpolitik und auch bei der Klimapolitik so weiter wie bisher. Kein Wunder, dass die Leute dann starke Grüne in Europa haben wollen." Ska Keller ist die derzeitige Co-Fraktionsvorsitzende im EU-Parlament und bildet zusammen mit dem Niederländer Bas Eickhout das Spitzenduo der Europäischen Grünen Partei. Neben den ökologischen Fragen müsse man auch bei der sozialen Union vorankommen, sagte die 37-jährige Grünen-Politikerin, die seit 2009 im Europäischen Parlament sitzt. Die Gefahr durch Rechte und EU-Gegner sei zwar da, sagt Keller. Das sei aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. "Die Bedrohung von den rechtsnationalen Parteien die ist klar, die ist da, aber es ist kein Naturgesetz, dass diese rechten und rechtsnationalen Parteien immer stärker werden. Sondern wir alle als europäische Bürgerinnen und Bürger entscheiden gemeinsam am 26. 5., wie viel Raum wir ihnen geben wollen. Und ich würde vorschlagen, das sollte nicht allzu viel Raum sein." Ein weiterer Schwerpunkt des Grünen-Wahlprogramms ist die Durchsetzung der Bürgerrechte und Demokratie in Europa, gerade in Mitgliedsstaaten, wo die Partei Missstände sieht. Die Partei wirbt für eine hohe Wahlbeteiligung, in Deutschland zeichnet sich diese ab. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Emnid für die "Bild am Sonntag" ergeben. Demnach wollen 57 Prozent der Befragten mit Sicherheit zur Wahl gehen, 20 Prozent wollten wahrscheinlich wählen.