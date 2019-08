In der Debatte über eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleischwaren hat sich Grünen-Chef Robert Habeck skeptisch geäußert. "Die Mehrwertsteuer ist so unsystematisch, dass man das kaum noch verstehen kann. Sie kennen das, dass man, wenn man am Stand eine Pizza isst oder eine Currywurst isst oder ob man sie mitnimmt, unterschiedliche Mehrwertsteuersätze bezahlen muss. Dass Schnittblumen und Hundefutter reduziert sind, aber meinetwegen Hafer- oder Sojamilchprodukte nicht, das ist irgendwie schwer zu erklären, wo da der gesellschaftliche Mehrwert sein soll. Er sei offen dafür, die Mehrwertsteuer neu zu justieren, so Habeck am Mittwoch in Rathenow am Rande eines Wahlkampftermins. Für eine Verbesserung des Tierwohls würde er jedoch andere Wege wählen: "Also das wird einfach über eine Verordnung geregelt, wie viel Platz hat das Schwein und werden Ferkel betäubungslos kastriert oder nicht. Das hat mit der Mehrwertsteuer gar nichts zu tun, das kann man einfach per Gesetz lösen." Er wolle stattdessen Agrargelder so umstrukturieren, dass Bauern begünstigt würden, die den Tieren mehr Platz geben und deren Tierhaltung weniger intensiv ist. Anders als andere Lebensmittel wird Fleisch derzeit mit einer Mehrwertsteuer von sieben Prozent belegt. Agrarpolitiker von Grünen und SPD haben sich laut Medienberichten für eine Erhöhung auf 19 Prozent ausgesprochen. Auch aus der Union soll es positive Signale für den Vorstoß gegeben haben. Den Vorstellungen zufolge sollten zusätzliche Einnahmen direkt in bessere Bedingungen bei der Nutztierhaltung investiert werden.