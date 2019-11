HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON von Robert Habeck (Grüne), Bundesvorsitzender: "Die Ära Merkel geht erkennbar zu Ende und eine neue Ära beginnt. Und die Frage ist, wer stellt die Weichen in diese neue Zeit? An diesem Zeitpunkt findet dieser Parteitag statt, und er muss ein Signal setzen: Wir wollen die Weichen mitstellen. Wir werben um die Verantwortung dafür, die neue Zeit gestalten zu können. Und ich denke auch an jenen großen Satz von Angela Merkel auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gesprochen: Ein Land, wo man sich für seine Humanität entschuldigen muss, ist nicht mein Land. Womit sie einer Generation ein "ja", eine Stimme und ein Wort gegeben hat. Wo ist dieser Geist geblieben, die großen Dinge in Deutschland zu denken? Wir müssen jetzt auf diese Zeit einen Green-New-Deal setzen. Green-New-Deal ist nicht nur ein großes Investitionsprogramm, sondern ein Wirtschaftsprogramm, das den Krieg der Ökonomie gegen die Natur beendet. Deswegen Green-New-Deal und die Zeit läuft uns davon. Wir müssen jetzt in der Gegenwart so energisch wie möglich handeln, um den Raum der Zukunft wieder aufzusperren. Legen wir den vollen Fokus auf die Gegenwart, investieren wir in eine klimaneutrale Infrastruktur und Wirtschaftsweise, um die Zukunft wieder möglich zu machen. Wir leben in der besten und freisten Republik, die es jemals in Deutschland gab. Verteidigen wir diese Republik und sorgen wir dafür, dass sie nicht faschistisch abgeräumt wird. Werden wir Verfassungsschützer."