(HINWEIS: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext) Grünen-Co-Vorsitzender Robert Habeck: "Den Anfang macht meine Lieblings Parteivorsitzende: Annalena, the stage is yours." Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock: "Politik ist doch nicht nur eine Politik des Kopfes, sondern immer auch eine Politik des Herzens. Und deswegen ist es eine Herzensangelegenheit, "Schulen und Kitas zuerst" auch wirklich in die Realität umzusetzen. Das heißt ganz konkret, ganz pragmatisch, die Schnelltests zur Eigenanwendung, nicht zu sagen, wir schauen dann mal, wie die so ins Land kommen. Sondern der Bund muss all diese Schnelltest zur Selbst Anwendung jetzt kostenlos zur Verfügung stellen und vor allen Dingen prioritär für Schulen und für Kitas. (SCHNITT) Ja, sagen einige, das wird aber richtig teuer. Wird es. Wenn wir nur auf die Grundschulen schauen, bis zu den Sommerferien wahrscheinlich 200 Millionen Euro. (SCHNITT) Neun Milliarden Euro für die Lufthansa, 1,2 fünf Milliarden Euro für TUI. Über 80 Milliarden für die Wirtschaftshilfen insgesamt. Überall wurde angepackt. Dann werden wir auch 200 Millionen Euro für die Grundschulen und danach, wird es mehr werden, ja, für die weiterführenden Schulen haben." Grünen-Co-Vorsitzender Robert Habeck: "Und unsere Freiheitsrechte sind nun schon seit langem in einem dramatischen Ausmaß eingeschränkt. Das ist notwendig, weil wir Leben schützen, weil wir das Gesundheitssystem am Laufen halten wollen. Aber die Duldsamkeit sinkt, die Anspannung steigt. Viele sind ausgezehrt und enttäuscht, weil sie ihren Beitrag leisten, wir aber mit besserer Politik und besserem Management weiter sein könnten. Die viel gepriesene Corona hat in der ersten Welle nichts gebracht und in der zweiten Welle komplett versagt. 100 Millionen Euro für nichts. (SCHNITT) Die Bundesregierung fährt auf Sicht mit verbundenen Augen."

