STORY: Am Ersten Weihnachstfeiertag hatten etwa 20 Polizeitaucher in Berlin das zweifelhafte Vergnügen, bei wenigen Grad über dem Gefrierpunkt in den Neuköllner Schiffahrtskanal abtauchen zu dürfen. Der Einsatz fand im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren zum Einbruch in das Grüne Gewölbe statt, so die Polizei Sachsen in einer Mitteilung. Polizeitaucher verschiedener Bundesländer suchten nach Beweisstücken, weitere Einsatzbeamte sicherten den Bereich ab. Man gehe davon aus, dass die Maßnahmen einige Zeit in Anspruch nehmen werden, so die Behörden. Nähere Angaben wurden mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht gemacht, etwa um welche Art Beweismittel es sich handele. Vor anderthalb Wochen war ein erheblicher Teil des Diebesgutes gefunden worden, rund drei Jahre nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden.

