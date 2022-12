STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden: "Ja, ich habe wirklich tief daran geglaubt, die ganzen letzten drei Jahre und hatte auch Grund dafür. Es gab auch keine Hinweise darauf, dass Teile davon irgendwo schon aufgetaucht oder verkauft waren. Auch in der Analyse anderer Kunstdiebstähle. Im Vergleich dazu waren wir doch eigentlich sehr gewiss, dass es zu einer Rückkehr kommen konnte. Aber natürlich, wenn sie dann so eine wundervolle Nachricht bekommen am Tag vor dem vierten Advent, dann glauben Sie eher an ein Weihnachtswunder. Also, es ist einfach unglaublich toll. Und alle freuen sich, natürlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SKD, der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Aber ich habe es schon erlebt, hier in den Straßen in Dresden. Die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Alle Menschen strahlen. Es wird als unglaublich großes, wunderbares Ereignis gesehen. Aber Sie haben ja natürlich auch gehört eben, das steht unter einem bestimmten Vorbehalt. Es wird jetzt auch von unseren Expertinnen und Experten des Grünen Gewölbes auch noch einmal zusätzlich untersucht und überprüft. Der Zustand und die Anzahl. Und so weiter."

