Neues von Windsor Castle, so könnten diese Bilder überschrieben sein. Sie zeigen nicht nur einen der Corgis der Queen, sondern auch die Chefin selbst bei der Arbeit. Am Mittwoch empfing sie, so war zu erfahren, General Sir Nick Carter, Chef des Verteidigungsstabes. Ein Amt, das einst auch der Onkel ihres Ehemannes, Louis Mountbatten, ausgeübt hatte. Gerade erst hat die Queen die Feierlichkeiten am Remembrance Sunday verpasst, an dem traditionell den Gefallenen im Commonwealth gedacht wird. Grund dafür sollen Rückenschmerzen gewesen sein. Auch in den vergangenen Wochen hatte sie Termine abgesagt, so auch den Besuch beim Weltklimagipfel in Glasgow. Nun aber diese Bilder. Also wollte der Palast sagen: macht Euch keine Sorgen, alles in Ordnung.

Mehr