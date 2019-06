Häuser und Grundstücke sind ein teures Gut, für viele wird auch die Miete immer teurer. Die Grundsteuer ist daher eine besonders strittige Steuer, für Eigentümer, Mieter und die Kommunen, die mit den Einnahmen rechnen. Die Bundesregierung hat sich nun nach monatelangem Ringen auf eine Reform der Grundsteuer für Häuser und Grundstücke verständigt. Die Länder sollen auf Druck Bayerns nun mehr Gestaltungsspielraum bekommen. Das Konzept soll noch vor der Sommerpause in den Bundestag, sagte am Montag in Berlin Malu Dreyer als eine der SPD-Co-Vorsitzenden. O-Ton: "Das ist ein wichtiges Konzept für unsere Kommunen. Sie warten darauf, dass wir als Koalition ein Konzept vorlegen, dass die Grundsteuer tatsächlich auch eine Zukunft hat in Deutschland. Und wir sind sehr froh, dass wir uns über diesen Punkt jetzt auch einigen konnten." Die Co-Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, zeigte sich in Berlin eher zurückhaltend: O-Ton: "Da das alles geheim ist, ist es schwierig Dinge zu bewerten, die nicht öffentlich sind. Und gerade mit Blick auf die Grundsteuer verwundert es uns doch sehr, dass hier über eine Grundgesetzänderung, gerade die Fraktionen des Deutschen Bundestages nach wie vor in Unkenntnis gelassen werden, was eigentlich bei der Grundsteuer drinsteht. Deswegen kann man das auch nicht weiter bewerten, wenn man nicht weiß, wie die Details aussehen." Kai H. Warnecke, der Präsident von "Haus und Grund Deutschland", sagte in Düsseldorf zum Stand der Dinge in Sachen Grundsteuer: O-TON: "Die Debatte der Grundsteuer ist vor allem abgelaufen vor dem Hintergrund der Finanzierung der Kommunen und von Länderinteressen. Wir hätten uns gewünscht, dass die Bürger selbst einmal mit einbezogen werden, dass vor allem die Interessen der Bürger an der Bezahlung einer fairen, aber auch einer gerechten Grundsteuer Berücksichtigung gefunden hätten. Das ist leider nicht der Fall, insofern die Hoffnung, dass die Länder, die von der Öffnungsklausel jetzt Gebrauch machen, das ins Blick nehmen und den Bürger in den Mittelpunkt ihrer Erwägung stellen." Die Grundsteuerreform muss bis Ende des Jahres beschlossen werden, damit es bei den Kommunen nicht zu Einnahmeausfällen von knapp 15 Milliarden Euro pro Jahr kommt. Das Verfassungsgericht hatte die bisherigen Regelungen für rechtswidrig erklärt.