STORY: Der Vorgang war fast immer identisch: Zugang zum Geldautomaten verschaffen. An dem Automaten Sprengpacks anbringen. Und nach der Sprengung das Geld mitnehmen, wie hier im Februar 2022 in Denkendorf. Über 50 Straftaten werden einer Gruppe von Geldautomatensprengern zugeordnet. Am Montag wurden in einer groß angelegten Festnahme- und Durchsuchungsaktion in Belgien und den Niederlanden neun Haftbefehle vollzogen und 16 Objekte durchsucht. O-Ton Jürgen Harle, LKA Bayern: „Das ist eine Tätergruppierung, die insgesamt nach derzeitigem Stand 13 Personen umfasst. Die Personen haben in wechselnder Gruppierung, in wechselnder Funktion an diesen Sprengungen teilgenommen, teilweise als Täter direkt vor Ort, teilweise als Logistik im Hintergrund, die die Täter mit Fahrzeugen, Mobilfunkgeräten, Telefonen und so weiter versorgt haben.“ Laut dem bayerischen Landeskriminalamt handelt es sich um eine der größten Aktionen gegen Geldautomatensprenger in den Niederlanden. O-Ton Jürgen Harle, LKA Bayern: „Konkret geht es um 54 Taten mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg. Der Gesamtbeuteschaden ist über 5,2 Millionen Euro. Der Sachschaden an Gebäuden und anderen Einrichtungen ist über 6,5 Millionen Euro.“ Nach ihren Taten sind die Täter mit diesem Audi RS6 geflüchtet. Das Auto wurde im Zuge der Durchsuchungen beschlagnahmt. Den Tätern wird unter anderem schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Wegen der Skrupellosigkeit und außerordentlichen Gefährlichkeit der einzelnen Taten ermittelt die Staatsanwaltschaft Bamberg in zehn Fällen auch wegen versuchter Tötungsdelikte. Bei den neun Festgenommenen handelt es sich um Männer im Alter von 25 bis 41 Jahren mit Wohnort in den Niederlanden.

