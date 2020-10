Im Norden Indiens führt der Fall einer brutalen Gruppenvergewaltigung zu sozialen und politisch motivierten Unruhen. Bei dem Übergriff wurden dem Opfer, einer neunzehnjährigen Frau, so schwere Verletzungen und Brüche im Rückgrat zugefügt, dass sie kurz darauf verstarb. Der Fall löst in der Bevölkerung vor allem deshalb große Empörung aus, weil er verschiedene Missstände des Landes verdeutlicht. Wie auch in diesem Fall sind es vor allem Frauen niedriger Kasten, die von Männern in einer höheren sozialen Stellung vergewaltigt werden. Viele Demonstranten sowie Oppositionspolitiker fordern ein Ende der systematischen Diskriminierung unterer sozialer Schichten, und besseren Schutz von Frauen. Viele Vergewaltigungstäter kommen ohne Strafe davon. Auch im Fall der 19-Jährigen nahm die Polizei die Fahndung erst spät auf, verhaftete inzwischen allerdings vier Verdächtige. Am Freitag versuchte ein Demonstrationszug in das Dorf zu gelangen, aus dem die Neunzehnjährige stammte, wurde von der Polizei allerdings daran gehindert. Viele Demonstranten trugen Bilder des Unabhängigkeitskämpfers Mahatma Gandhi, um dessen Geburtstag zu ehren und an die Werte einer gleichberechtigten Gesellschaft zu erinnern, für die er stand.

Mehr