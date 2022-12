STORY: Es sind wilde Gestalten, die da durch die Münchner Innenstadt poltern. Eingehüllt in zottelige Pelze, mit gruseligen Masken und lauten Glocken jagen sie den Menschen Angst und Schrecken ein. Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause hat am Sonntag wieder der Krampuslauf im Herzen der Stadt stattgefunden. Hinter dem Lauf steckt eine uralte Tradition: der Krampus, eine Figur aus dem Brauchtum der Ostalpen, soll die unartigen Kinder erschrecken, während der wohlwollende Nikolaus als Vertreter des Guten den braven Kindern Süßigkeiten schenkt, wie Fabian Zehner erklärt: O-Ton Fabian Zehner („Der Krampus ist der Begleiter des heiligen Nikolaus’, der bestraft eigentlich die bösen Kinder. Und dann gibt es noch die Perchten, die sind nur in den Raunächten unterwegs, das geht bis in den Januar und die treiben den Winter aus.“) Die Tradition ist bereits über 500 Jahre alt. Während der Krampus die Menschen erschreckt, wollen die sogenannten Perchten die Finsternis des Winters vertreiben. Die Kostüme werden extra angefertigt und kosten bis zu 2.000 Euro. Und auch die Masken sind handgefertigt und können bis zu 10 Kilo wiegen. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei dem Lauf in München mit dabei, so auch Marion Löcker: „Weil es einfach ein Hammer ist dabei sein zu dürfen. Wir kommen aus Kärnten und haben eine weite Reise hinter uns. Und es ist einfach in München ein Hammer zu laufen. Brauchtum ist halt uns sehr wichtig und das gehört dazu.“ Die gruseligen Gestalten trieben allerhand derbe Scherze mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Die wurden erschreckt, angebrüllt, zart mit der Rute gezwickt und auch die Kleinsten hatten ihren Spaß. „Es ist mega cool. Ich bin dieses Jahr das erste Mal hier und kenne das überhaupt nicht. Es ist mega interessant mitzuerleben und es ist auch echt witzig.“ „Einfach diese verschiedenen Arten von den Krampussen zu sehen, das macht Spaß! Die unterschiedlich großen Glocken und die Vorfreude, wenn man sie schon hört, aber noch nicht sieht. Es ist unglaublich.“ „Das Besondere: Er ist ein absoluter Krampus-Fan und das haben wir ihm seit zwei Jahren versprochen. Aufgrund Corona ist es ja nicht gegangen und jetzt ist es heuer die Premiere für ihn, so ein Krampuslauf.“ Den Krampuslauf über den Marienplatz gibt es seit 2004 – und vor allem die Kinder werden nach diesem Erlebnis im kommenden Jahr vermutlich besonders brav sein.

