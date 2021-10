Hier rücken einem die Monster auf die Pelle. Doch wer am Freitagabend auf Burg Frankenstein südlich von Darmstadt zugegen war, hatte es auch darauf angelegt. Jedes Jahres - sofern coronabedingt möglich - treffen sich hier Halloween-Fans, um sich kollektiv zu gruseln. "Wir finden es schön, wie so frei zu sein jetzt. Also hoffentlich bleibt es so, die gute Stimmung wie jetzt. "Ah, es ist sehr schön. Die Umgebung ist geil, die Monster sind schön. Es macht schon Spass." "Adrenalinkick. Mega." "Einfach so ein Event mal mitgemacht zu haben. Ich muss mal meine Tochter beschützen." Zum Beschützen, Gucken und Erschreckenlassen gab es am Freitag jede Menge Gelegenheit. Die Sprecherin der Veranstaltung, Petra Kämmerer, zur Durchführung des Events in Zeiten von Corona: "Es war eine schwere Entscheidung, man tut sich nicht leicht, man kriegt natürlich auch Anfeindungen dafür und von denen hatten wir mehr als genug und mehr als uns lieb war. Aber wir können es auch nicht ändern, wir haben die Gegebenheiten nicht ins Leben gerufen, wir versuchen, uns anzupassen und versuchen, den Leuten einfach irgendwas zu ermöglichen." In diesem Jahr steht 2 G hier nicht nur für Gruseln und Gänsehaut, sondern vielmehr für geimpft oder genesen, eine Registrierung aller Anwesenden per App ist außerdem zwingend notwenig. Auf dem Gelände der Burg ist daher die Maskenpflicht aufgehoben, zumindest bei den Besuchern.

