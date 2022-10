STORY: Die Zombies sind zurück. Nachdem die Veranstaltung coronabedingt für zwei Jahre als digitale Version veranstaltet wurde, gab es am Samstag in Mexiko Stadt endlich wieder Grusel-Atmosphäre live und mit vielen begeisterten Menschen vor Ort. Der Zombie-Walk-Teilnehmer Juan Manuel Perez Trejo ist völlig euphorisch: "Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause bedeutet dies etwas Großes. Etwas, das die Menschen wirklich brauchen, um zusammenzukommen, sich wiederzusehen und sich auszutauschen. Das ist keine Subkultur, sondern eine Tradition. Denn es gibt diese Parade hier schon seit 15 Jahren." Der erste offizielle Zombie Walk wurde im Jahr 2001 in Kalifornien durchgeführt. Seitdem hat sich die Veranstaltung auf viele Großstädte in aller Welt ausgeweitet. So wie hier in Mexiko gibt es Zusammenkünfte unter anderem in New York, Buenos Aires, Singapur, Sao Paulo und Frankfurt.

Mehr