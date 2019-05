Agenten des Geheimdienstes haben am Mittwoch den Stellvertreter des venezolanischen Oppositionsführers Juan Guaido festgenommen. Der Vize-Präsident der Nationalversammlung, Edgar Zambrano, teilte über Twitter mit, die Agenten hätten sein Auto umstellt und ihn am Aussteigen gehindert. Dann sei das Fahrzeug mit ihm von einem Abschleppwagen in die Geheimdienst-Zentrale in Caracas gebracht worden. Zambrano und sechs weiteren Abgeordneten war am Dienstag die Immunität aberkannt worden. Ihnen wurde Verschwörung, Rebellion und Verrat zur Last gelegt. Guaido war vor rund einer Woche damit gescheitert, mit einem Aufruf zum Militärputsch den Machtkampf mit Staatschef Nicolas Maduro für sich zu entscheiden. Dessen Regierung erklärte, mit der Festnahme von Zambrano sei einer der wichtigsten Verschwörer verhaftet worden. Die USA und die meisten anderen westlichen Staaten erkennen Guaido als legitimen Staatschef an. Sie haben Maduro vor einer Festnahme Guaidos gewarnt und mit verschärften Sanktionen gedroht.