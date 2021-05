HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Pep Guardiola, Trainer Manchester City: "Was wir in diesen vier Jahren gemacht haben, ist unglaublich. In der Premier League, im FA Cup, in jedem Wettbewerb, den wir gespielt haben. Und dass wir jetzt das Finale erreicht haben, macht das noch einmal deutlich. Das Finale in der Champions League zu erreichen, ist so schwierig. Das ist der härteste Wettbewerb. Die Qualität der Gegner ist so hoch, man muss leiden und harte Momente überstehen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben eine unglaubliche Champions League Saison gespielt. Und wir verdienen es, da zu sein, wo wir sind. Wir werden das Finale spielen. Natürlich haben wir im vergangenen Jahrzehnt, seit Scheich Mansour den Verein übernommen hat, Geld investiert. Aber allein das ist es nicht. Wenn die Leute glauben wollen, dass es nur am Geld liegt, dann sollen sie das machen. Aber es gibt viele unglaubliche Dinge, die hinter den Kulissen passiert sind. Viele Menschen, die gearbeitet haben und eine klare Strategie unterstützt haben. Deshalb haben wir in der Premier League so viele Titel gewonnen. Das bedeutet sehr viel."

