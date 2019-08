Guatemalas künftiger Präsident steuert im Einwanderungsstreit mit den USA auf Konfrontationskurs. Der rechtskonservative Alejandro Giammattei hatte am Sonntag die Präsidentschaftswahl gewonnen. Er sagte, er hoffe das Flüchtlingsabkommen mit den USA rückgängig machen zu können. US-Präsident Trump hatte das Abkommen durchgesetzt, indem er Giammatteis Vorgänger mit Wirtschaftssanktionen gedroht hatte. Das Abkommen sieht vor, dass Guatemala die Funktion eines Puffers gegen die Immigration in die USA übernimmt. Mehr Migranten könnten dann, statt in die USA zu gelangen, in Guatemala Asyl beantragen. "Wenn wir nicht die Kapazitäten haben, für unsere eigene Bevölkerung zu sorgen, stellen Sie sich vor, wie das für Ausländer sein wird", so Giamattei kurz vor Bekanntgabe seines Wahlsiegs am Sonntag. "Eine physische Mauer wird Einwanderung nicht stoppen. Eine Mauer aus Waffen wird Einwanderung nicht stoppen, das einzige, was Migration stoppt sind Mauern aus Wohlstand, wo es Häuser, Gesundheit, Bildung und Jobs gibt - wer wird da gehen? Um diese Dinge müssen wir uns kümmern." Giammattei wies darauf hin, dass das Abkommen nach einer Entscheidung eines US-Gerichts möglicherweise ohnehin bald geändert werden müsse. Der eigentliche Regierungswechsel findet im Januar statt.