STORY: Für Daniel Günther scheint nicht nur im Wahlkampf, wie hier in Mölln, die Sonne. Umfragen vor der Landtagswahl am Sonntag in Schleswig-Holstein deuten darauf hin, dass der amtierende Ministerpräsident von der CDU weitere fünf Jahre im Amt bleiben kann. In einer jüngst veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen lag die CDU bei 38 Prozent, die SPD bei 19, die Grünen bei 17 und die FDP bei sieben Prozent. Derzeit regiert in Kiel eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Er wolle diese Jamaika-Koalition fortsetzen, sagt Günther immer wieder: "Wer glaubt, dass es gut wäre, dass Jamaika in Schleswig-Holstein auch in den nächsten fünf Jahren regiert, der muss eben und die muss eben bei der Landtagswahl auch am 8. Mai der CDU die Zweitstimme geben. Ich werbe dafür persönlich auch um Ihre Unterstützung. Ich hoffe, man hat mir angemerkt, dass ich in den letzten fünf Jahren gerne Ihr Ministerpräsident gewesen bin und dem Land Schleswig-Holstein gerne gedient habe." Die CDU strebe bei der Landtagswahl am Sonntag ein Ergebnis von rund 40 Prozent an, hatte Günther zuletzt in Interviews gesagt. Gegen die CDU dürfe keine Regierung gebildet werden können. Günther zeigt sich optimistisch, dass das am Ende so kommen wird: "Auch da überrascht sie wahrscheinlich die Antwort nicht, dass ich nicht anhand von Umfragen die Koalitionsbildung mache, sondern anhand des Wahlergebnisses und ich werde in diesem Wahlkampf für eine Fortsetzung von Jamaika werben. Ich weiß ja nicht, wie das Ergebnis ist, aber ich glaube, diese Koalition aus CDU, Grünen und FDP, wir drei Parteien haben Schleswig-Holstein gut getan. Und wenn wir weiter regieren würden, wäre es nicht das Schlechteste für Schleswig-Holstein." Als Erfolge der Jamaika-Koalition nennt Günther unter anderem: Mehr Investitionen in Schleswig-Holstein, die Umstellung des Bildungssystems vom achtjährigen auf das neunjährige Gymnasium und ein weiterer Schritt zu mehr erneuerbaren Energien wie der Windkraft.

