STORY: O-TON CDU-SPITZENKANDIDAT UND SCHLESWIG-HOLSTEINS MINISTERPRÄSIDENT DANIEL GÜNTHER: "Daran kann es keinen Zweifel geben, der Wahlsieger an diesem Abend ist die CDU, sind wir. (SCHNITT) Das ist schon wirklich ernorm, was wir hier auch für einen Rückenwind auch von den Wählerinnen und Wählern bekommen haben, aber ich will an der Stelle auch sehr, sehr klar sagen, natürlich ist das auch Rückenwind und Unterstützung für die Regierung. Ich glaube, dass wir einen neuen Stil in Schleswig-Holstein geprägt haben, dass wir mit sehr unterschiedlichen Partnern zusammengearbeitet haben. Am Anfang haben ja manche gefragt -Kann man das mit Jamaika überhaupt? An anderen Orten hat es auch nicht funktioniert. Aber wir haben es in Schleswig-Holstein hinbekommen und deswegen sage ich an der Stelle auch, dieses Vertrauen, auch diese Unterstützung, die wir bekommen haben, liegt auch an unseren Koalitionspartnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und deswegen bedanke ich mich ausdrücklich bei Grünen und FDP für die super Zusammenarbeit. (SCHNITT) Und deswegen, damit das gar keine langen Nachfragen danach gibt, ist für mich auch vollkommen klar, auch an diesem Abend, dass wir natürlich auch in den nächsten Tagen mit unseren beiden Koalitionspartnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, in dieser Regierung, auch Gespräche führen werden mit Grünen und FDP. (SCHNITT) Und wir wissen ja auch, um welche Ziele es für uns geht. Das sind die Ziele, die wir uns auch in den vergangenen fünf Jahren gesetzt haben. Ausgleich von Ökonomie und Ökologie. Das haben wir in Schleswig Holstein unter Beweis gestellt. In Infrastruktur investiert, all das, was wir in den letzten Jahren geschaffen haben, das wird der konsequente Weg auch für die Zukunft in Schleswig-Holstein sein. (SCHNITT) Ganz, ganz herzlichen Dank an Euch für Eure großartige Unterstützung!"

