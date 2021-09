Vorstellung der Modekollektion von Designer Guido Maria Kretschmer auf der About-You-Fashion Week in Berlin am Dienstag. Mitten im Bundestagswahlkampf, DIE Gelegenheit, den beliebten Modemacher nach den Outfits der Politikerinnen und Politiker zu fragen. Allem voran nach Noch-Kanzlerin Angela Merkel. "Jetzt kann die locker lassen, die kann ein Mädchen sein, die kann auch mal wie in Bayreuth: Hurra, ich habe zwei Brüste. Sie darf alles tun für mich. Sie ist nun mal eine Frau und sie ist auch ein großes Mädchen gewesen. Was hätte sie tragen sollen außer vielleicht ihren Look? Die war immer mit Männern, soll die da im Kostüm kommen? Also, ich glaube, es war gut so, wie sie es gemacht hat. Jetzt kann sie ihre Kettchen tragen und wenn sie mal mit dem Jogger unterwegs ist, mal richtig wild, ich finde, die ist für alles, darf sie sich ein Dirndl anziehen. Keine Ahnung, ob es irgendwie noch einen Look gibt, den sie ausprobieren möchte." "Man muss ja auch sagen, sie hat den Hosenanzug gut wieder überlebt, weil der war ja ganz lange weg und jetzt ist er ganz modisch und wenn sie es over-sized trägt, dann ist das noch hipper." Und die Herren, die sich um der Kanzlerinnen Nachfolge bewerben? "Scholz und Laschet, ich würde empfehlen, dass sie jetzt mal unterschiedliche Krawatten tragen. Ich habe es gerade gesehen im Fernsehen, beide das Gleiche an, das fand ich so lustig. Ja, das sind zwei kleine Männer. Was kann man denen wünschen? Dass sie eine gute Zeit haben, dass sie wach bleiben, gescheit bleiben, dass sie, egal was passiert, spüren, dass sie eine Verantwortung haben. Und ruhig auch mal lässig. Ich muss sagen, ich find es ja sehr schade, dass wir in Deutschland nicht so einen Schönen haben wie Trudeau. Das wäre mein Traum gewesen. So ein richtig traumhafter, so wie in Kanada, den hätten, glaube ich, auch alle gewählt. Ach komme, der kann's nicht so gut, aber er sieht gut aus." Nein, ein Trudeau wird es nicht werden. Und dann doch noch ein Wort zu Kretschmers Kollektion: Der Designer schickte seine Models in taillierten Mänteln, Seidentops und glitzernden Röcken auf den Laufsteg: elegant, sehr feminin und zeitlos - das kann gefallen, vor und nach der Bundestagswahl.

