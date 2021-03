Von den Gurgel- oder auch Spucktests ist der Laborfacharzt Armin Schwarzbach aus Augsburg überzeugt. Es gebe zwei wirklich wichtige Vorteile: "Erstens, wir erwischen den Erreger in den tiefen Luft-Atem-Wegen, wo wir mit dem Nasen-Rachen-Abstrich nicht hinbekommen. Zum anderen haben wir den Vorteil, dass wir nicht die Nase verletzten müssen durch Stäbchen, wenn jemand Nasenscheidewandverkrümmung hat. Das sind die entscheidenden Vorteile würde ich sagen." Allerdings birgt das Gurgeln auch Ansteckungsrisiken, wenn man es denn falsch macht. Beim Gurgeln bilde man laut Schwarzbach Aerosole nach außen - kleine Lufttröpfen, durch die Erreger auf andere Menschen übertragen werden können. Daher müsse man unbedingt in einem gut belüfteten Raum gurgeln, vor allem nicht in einer geschlossenen oder kleinen Räumlichkeit, in der gleich der nächste wieder gurgeln gehe. Gurgeln helfe nicht nur bei der Nachweisbarkeit des Coronavirus, sondern auch rein präventiv, findet Achim Neumayr, Facharzt für Allgemeinmedizin im bayerischen Villenbach. Durch das Gurgeln könne man auch eine Ansteckung mit dem Virus verhindern. "Also ich empfehle das Gurgeln mit Wasserstoffsuperoxyd in einer bestimmten Konzentration, und zwar reicht eine 1.5-prozentige Lösung und eine Komponente Alkohol in der Gurgellösung, etwa sieben Prozent. Das Ziel ist, dass man das S-Protein, mit dem das Coronavirus andockt, bei dem Andockvorgang so stört, dass der Andockvorgang nicht abgeschlossen werden kann und damit das Virus in die Zelle quasi aufgenommen werden kann." Wasserstoffsuperoxyd ist eine Flüssigverbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff, die in der Apotheke erhältlich ist. Damit es was bringt, müsse jeden Tag gegurgelt werden, so Neumayr. Der Arzt verstehe nicht, wieso es für diese Technik noch keine Studie gibt. Sie wäre laut ihm einfacher als jede Studie über einen Impfstoff. Man müsse nur einer Anzahl von Personen eine Gurgellösung geben und schauen, inwieweit sich Erreger vermehrt haben oder nicht, aber auch Betroffene, die positiv getestet worden seien. "Ich kann nicht nachvollziehen, warum das nicht gemacht wird, aber wahrscheinlich deshalb, weil sich kein wirtschaftlicher Vorteil zunächst mal daraus gesehen wird." Die Gurgel- und Spucktests sind hingegen schon verbreiteter. 20 Sekunden lang wird eine Kochsalzlösung gegurgelt. Innerhalb von 24 Stunden können die Getesteten über das Ergebnis informiert werden. Eine erste Drive-In-Station wurde bereits in Bremen geöffnet.

